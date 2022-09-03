Batman'da asfalta çakılan iki paraşütçü kaldırıldıkları hastanede can verdi

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Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde yelkenkanat ile uçmak için havalanan Emin Çoban ve Ali Özkan havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Çoban ve Özkan'a kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Çoban ve Özkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.