Batman'da asfalta çakılan iki paraşütçü kaldırıldıkları hastanede can verdi - Son Dakika
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Batman'da asfalta çakılan iki paraşütçü kaldırıldıkları hastanede can verdi

03.09.2022 13:54

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan ve ağır yaralanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48) kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde yelkenkanat ile uçmak için havalanan Emin Çoban ve Ali Özkan havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Çoban ve Özkan'a kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Çoban ve Özkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Batman'da yelkenkanat ile uçarken asfalta çakılan 2 kişi hayatını kaybetti
Batman'da yelkenkanat ile uçarken asfalta çakılan 2 kişi hayatını kaybetti
Batman'da yelkenkanat ile uçarken asfalta çakılan 2 kişi hayatını kaybetti
Batman'da yelkenkanat ile uçarken asfalta çakılan 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Ali Özkan, Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da asfalta çakılan iki paraşütçü kaldırıldıkları hastanede can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da asfalta çakılan iki paraşütçü kaldırıldıkları hastanede can verdi - Son Dakika
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