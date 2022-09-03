Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde yelkenkanat ile uçmak için havalanan Emin Çoban ve Ali Özkan havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Çoban ve Özkan'a kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Çoban ve Özkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da asfalta çakılan iki paraşütçü kaldırıldıkları hastanede can verdi - Son Dakika