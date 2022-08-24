Hekimhan Kaymakamı Öztaş'a veda programı düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesine tayini çıkan Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş için veda programı düzenlendi.

Hekimhan Belediyesi lokalinde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Pehlivan daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Muhammed Öztaş, iki yıllık görevi sürecince kurum müdürleri başta olmak üzere diğer arkadaşlarıyla ilçeyi daha ileriye götürebilmek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Bizler çok fidan diktik, tohum ektik belki neticesini görmedik, meyvesini alamadık ama bizden sonraki arkadaşlarımız, müdürlerimiz, memurlarımız arkadaşlarımız, çocuklarımız bunları görecekler inşallah. Görev sürecimde her zaman telefonumu, makam odamızı, hanemi, asıl gönlümüzü açık tutarak hepinizi bütün Hekimhan'ı kucaklamaya çalıştık. Adil bir yönetici olamaya çalıştım. Allah'tan niyazım, temennim hanenize bizleri adil bir yönetici olarak yazmışsınızdır." dedi.

Programın sonunda davetliler tek tek Kaymakam Öztaş'ı tebrik ederek helalleşti.