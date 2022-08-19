Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı hakkında iddianame hazırlandı

19.08.2022 14:52
Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı hakkında iddianame hazırlandı

Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Sinanoğlu hakkında hazırladığı iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 15 Temmuz'da Sinanoğlu'nun kullandığı 72 EP 436 plakalı cipin, Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptığı ve yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Sinanoğlu'nun aracının, çocuğa çarptıktan sonra karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durduğu ifade edilen iddianamede, bu aracın sürücüsü M.O'nun da yaralandığı bildirildi.

Araçta yapılan aramada boş alkol kutusu bulunduğu belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince yapılan test neticesinde Sinanoğlu'nun 0,27 promil seviyesinde alkollü olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, maktulün anne ve babasının 25 Temmuz'da dilekçeyle yaptığı başvuruda, maddi ve manevi zararlarının karşılandığını, şüpheliden şikayetçi olmadıklarını ifade ettikleri yer aldı.

İddianamede yer alan trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Maktul Çelik'in, 'yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu, yayaların bu işaretlere uyması' maddesini ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Sinanoğlu ise 'sürücüler kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmak zorundadırlar' maddesini, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır' maddesini ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Kazada yaralanan M.O'nun kazada kusur ve kural ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır."

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, 0,27 promil seviyesinde alkollü olup kavşağa girdiğinde hızını azaltmamak ve kendi beyanına göre de şehir içi hız sınırının üzerinde araç kullanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde hareket ederek sevk ve idaresindeki 72 EP 436 plakalı araçla çarptığı Muhammed Çelik'in ölümüne neden olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalıdır."

İddianamede, Sinanoğlu hakkında, aracına çarparak yaralanmasına neden olduğu M.O'nun şikayetçi olmaması nedeniyle, buna ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İstenilen ceza

Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığı, Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan Sinanoğlu'nu görevden uzaklaştırmıştı.

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Kaynak: AA

Muhammed Çelik, Diyarbakır, Tragger, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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