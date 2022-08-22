Alkollü araç kullanırken 13 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! Eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tahliye edildi

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman Karayolu'nun kesiştiği noktadaki trafik ışıklarında 15 Temmuz tarihinde Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı.

TUTUKLANIP GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı. Hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sinanoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

TUTUKLULUK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın üzerine atılı suç için istenilen cezanın üst ve alt sınırı, mağdurların şikayetten vazgeçtiklerine ilişkin dilekçesi, bilirkişi raporundaki kusur durumları, tutuklulukta geçirilen süre ve orantılılık ilkelerini değerlendiren mahkeme, Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

7 ARALIK'TA TUTUKSUZ YARGILANMASINA BAŞLANACAK

Kararla Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Sinanoğlu'nun, tutuksuz yargılanmasına 7 Aralık'ta başlanılacak.