Batman'da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

22.08.2022 18:14
Batman'da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana geldi. Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu tahliye edildi Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu tahliye edildi Batman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan petrol atığında öldü Batman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan petrol atığında öldü
Kaynak: DHA

Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement