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Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı - Son Dakika

Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı

12.07.2021 17:51

- Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı Batman'da Elih Gençlik ve Spor Kulübü hocalığını yapan Zehra Kısa, kentin ilk kadın antrenörü olmanın yanı sıra ilk ve en genç kadın başkanı olarak ön plana çıkarken, bölgedeki kızların futbol ile buluşması için...

- Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı

BATMAN - Batman'da Elih Gençlik ve Spor Kulübü hocalığını yapan Zehra Kısa, kentin ilk kadın antrenörü olmanın yanı sıra ilk ve en genç kadın başkanı olarak ön plana çıkarken, bölgedeki kızların futbol ile buluşması için spor severlere destek çağrısında bulundu.

Takımını 1 yıldır çalıştırdığını ama 4-5 aydır resmileştiğini kaydeden Kısa, henüz 23 yaşında olmasına rağmen özverili mücadelesi ve pes etmeyen karakteriyle antrenörlük ve başkan sıfatına erişmeyi başardı. Kadın futbolcuyken edinmiş olduğu tecrübelerini ve hayat felsefesini öğrencilerine aktaran Kısa, 09-17 yaş arası toplam 20 öğrencisinin olduğunu belirtti. Kurduğu takımda 7 kişilik bir yönetim kadrosu olduğunu aktaran başarılı kadın antrenör, çok büyük imkansızlıklarla mücadele ettiklerini ve sponsor desteği olmasa gelişmelerinin mümkün olamayacağını ve destek beklediklerini belirtti.

Genç antrenör ve başkan Zehra Kısa, "Batman'ın ilk kadın futbol antrenörüyüm. Batman'ın ilk kadın başkanıyım. Şu an yeni kurduğumuz Elih Gençlik Spor Kulübü derneği adında kadın futbol takımımız var. Kadın futboluna girme amacımız, kadının nerelere gelebileceği göstermektir. Doğuda yaşadığımız için imkanlarımız kısıtlı. Biraz kültürümüz farklı olduğu için daha çok kız çocuklarına önem verilmediği için bunları sahalara öne sürmek istedik. Kız çocuklarına gelecekleri için önlerini açmak istedik. Onlara bir kadın olarak öncülük yapmak istiyorum. Kızlarımızı her birini ayrı bir yerden ayrı bir mahalleden getiriyoruz. Başka şehirlere de başka illere, ilçelere, köylere her zaman kapımız açık. Takımımızda Suriye uyruklu kızlarımız da var. Biz, din, dil, ırk ayrımı yapmadan takımımıza herkesi alabiliyoruz. Özellikle Batman'ın kızlarının topluma kazandırılması, özgüvenlerini sağlanması, kendine güvenen ve kendini ifade edebilen bireyler olması için uğraşıyoruz. Gelecekte kimisi Besyo'cu olur, kimisi şu an yaşları küçük olduğu için spor lisesine gidenler var. Bunları en iyi yerlere en iyi şekilde yetiştirmek için kulübümüzü kurduk. En büyük amacımız kadının gücünü ortaya koymaktır. Büyüklerimizin desteklerini ve spor severlerin desteklerini bekliyoruz. Kulübümüz sadece 7 kişiden oluşuyor. ve hepimiz antrenörüz. Başlarında ben varım Zehra Kısa olarak. Kulübümüzü bir yerlere getirmemiz için bir gelirimizin olması gerekiyor. Bizim şu an hiçbir yerden bir gelirimiz yok. Antrenman malzemelerimiz yok, 3 - 4 tane topumuz var bir de 10 - 11 tane tabağımız var. Bunların haricinde hiçbir şeyimiz yok. Bir destek alamadık şu an kadınlar ligleri oynatılmadığı için. Kimseden de sponsorluk desteğine bulunamıyoruz, isteyemiyoruz. İsteğimiz spor sever insanlardan takımımıza destek olmaları. Batman'daki kızlarımızın sesini duyurmak istiyoruz. İmkanlarımız ne kadar iyi olursa takımımızda ona göre inşallah iyi olacaktır. Çok zorlu yollardan geçtik. Daha da zorlu yollar bizi bekliyor eminiz. Ama daha güzel yarınlar için daha güzel şeyler başarabilmemiz için gayret edeceğiz. Kızlarımızın bu yolda her zaman yanında olacağız. Onlara güveniyoruz. Onlar da bize güvensinler güzel şeyler başaracağız" dedi.

"İlklerin çoğu bende ama kimsenin benden haberi yok"

Ayrıca Batman Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünü okuduğunu hatırlatan başarılı kadın futbol antrenörü Kısa, "İlklerin çoğu bende ama kimsenin benden haberi yok. Çalışmalarımızı birçok imkansızlıklara rağmen sürdürmeye devam ediyoruz. Tek istediğim şey bu coğrafyadan bu bölgenin insanlarını yetiştirip önemli yerlere taşımaktır. Neden bizim çocuklarımız, öğrencilerimiz bir yerlere gelmesin?" diye konuştu.

Şu an kadın liglerinin oynatılmadığını ama oynatıldığında TFF Kadınlar Ligi 3. Lig'de mücadele edeceklerini belirten Kısa, antrenmanlarını Aydınkonak yapay çim sahada sürdürmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı
Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı
Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı
Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı
Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı
Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı

Futbol, Batman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batman'ın ilk kadın futbol başkanı ve antrenöründen spor severlere çağrı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Gokhan Ocal: Kadınmi antrenormu tövbe tovbe kafamiza daş yagacik le de bekem kadının eri.evimidir sahamıdır de bekem beklim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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