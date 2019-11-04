Son Dakika Haberleri: Batman'ın ilk kadın Müftü Yardımcısı görevine başladı
Son Dakika Güncel Batman'ın ilk kadın Müftü Yardımcısı görevine başladı

Batman'ın ilk kadın Müftü Yardımcısı görevine başladı

6 saat önce

Batman İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Halime Esra Özdemir görevine başladı.

Batman'ın ilk kadın Müftü Yardımcısı görevine başladı, System.String[]

Batman İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Halime Esra Özdemir görevine başladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yapılanma kararı almasıyla birlikte kadın müftü yardımcıları atandı. Buna göre Batman Müftü Yardımcılığına Halime Esra Özdemir atandı. Özdemir yaptığı açıklamada, Batman'da özellikle kadınlara ve gençlere yönelik projelerinin olduğunu belirterek gerekli mercilerle işbirliği içerisinde olacaklarını, kadınların bilinçlendirilmesinde ve gençliğin kazanılmasında önemli çalışmalar yapacağını söyledi. - BATMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Batman, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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