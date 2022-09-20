Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak

20.09.2022 16:18

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak.

Keçiören Belediyesi tarafından, Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, açılışta, bu kütüphane ile Keçiören Belediyesi ortaklığında altıncı kütüphaneyi hizmete sunduklarını söyledi.

Şehit Yalçın'ı çok önemsediklerini belirten Odabaş, Keçiören Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesinin, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinden sonra Türkiye'de şehit Yalçın adına açılan ikinci kütüphane olduğunu ifade etti.

Odabaş, Türkiye genelinde 1250 kütüphaneyle hizmet verdiklerini belirterek, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

"Bu vatan sahipsiz değildir. Bu vatanı bölemeyeceksiniz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da PKK ve onunla iş birliğindeki herkesin vatan haini olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her karışının şehitlerin kanıyla sulandığını, bu vatanın sahipsiz olmadığını ifade eden Altınok, "Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Siyasetçilere söylüyorum, oy ayrı bir şey, iktidar olmak ayrı bir şey. Atatürk, 'mevzubahis vatansa gerisi teferruat' diyor. 'Oy alayım, iktidar olayım' diye PKK ile masaya oturan herkes haindir. Bu kadar askerimizi, polisimizi, vatandaşımız, öğretmenimizi, korucumuzu öldüren vatan hainleriyle hiç kimse iş birliği yapamaz." diye konuştu.

Her kütüphanenin ışık olduğunu ifade eden Altınok, içerisinde 13 bin kitap bulunan kütüphaneden herkesin faydalanması dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, son yıllarda çok sayıda kütüphanenin hizmete sunulduğunu, spor alanında da çok sayıda yenilik yapıldığını belirterek, yakında zamanda Ankara'da ilk ücretsiz teknoloji merkezini açacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, şehit Yalçın'ın bir dönem öğrenim gördüğü Şehit Mutlu Can Kılıç Ortaokulunun Müdürü Zafer Altınkaynak, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'a, kızının öğrenim belgesini takdim etti.

Daha sonra şehit Yalçın'ın ailesi, Altınok ve protokol üyeleri, kütüphanenin açılışını yaptı. Açılışa, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika
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