Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü - Son Dakika
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Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü

13.08.2022 13:09
Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde alevlere teslim olan otomobil küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Araç, vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, dün gece yarısı bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Plakası henüz belirlenemeyen araç alevlere teslim olarak küle döndü. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri hortum ve kovalarla yanan aracı söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama üzerinde duran polis ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Tragger, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü - Son Dakika
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