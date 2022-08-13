Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Araç, vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, dün gece yarısı bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Plakası henüz belirlenemeyen araç alevlere teslim olarak küle döndü. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri hortum ve kovalarla yanan aracı söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama üzerinde duran polis ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN