Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü - Son Dakika
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Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü

24.08.2022 13:16
Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü

Batman'ın Kozluk ilçesinde marangoz dükkanında alev alan tüp bomba gibi patladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde marangoz dükkanında alev alan tüp bomba gibi patladı. Yaralananın olmadığı olayda dükkan kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesinde emekli öğretmen Ali Osman Biçer'e ait marangoz dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı tüp alev aldı. Alev alan tüp kısa süre sonra bomba gibi patladı. Patlamadan sonra alev topuna dönen marangoz dükkanı kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Osman Biçer, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü - Son Dakika
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