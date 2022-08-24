Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesinde emekli öğretmen Ali Osman Biçer 'e ait marangoz dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı tüp alev aldı. Alev alan tüp kısa süre sonra bomba gibi patladı. Patlamadan sonra alev topuna dönen marangoz dükkanı kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Osman Biçer, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü - Son Dakika

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