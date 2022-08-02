Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çığlıklar atarak köpeklerden kaçmaya çalışan küçük kız, yola fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı - Son Dakika

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