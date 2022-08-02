Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı - Son Dakika
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Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı

02.08.2022 16:07
Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri bir kız çocuğuna saldırdı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri bir kız çocuğuna saldırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çığlıklar atarak köpeklerden kaçmaya çalışan küçük kız, yola fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, sokak köpeklerinin yolda geçen araçlara da saldırdığı kaydedildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı - Son Dakika
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