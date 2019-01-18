Batman'ın Saklı Cenneti: "Ayngebire Şelalesi"

Batman
'ın Kozluk
ilçesinde kaynağını 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndan alan ve yaklaşık 40 metre yükseklikten akan Ayngebire Şelalesi el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.
Kozluk ilçesinde kaynağını 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndan alan ve yaklaşık 40 metre yükseklikten akan Ayngebire Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle misafirlerini bekliyor.
Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbeden şelale, yeşil ve mavinin her tonunu bünyesinde barındıran manzarasıyla doğaseverlere doğal stüdyo imkanı sağlıyor.
Doğaseverler ayrıca, güzergah boyunca dere kenarındaki asırlık çınarların yanı sıra tarihi su değirmenlerini de fotoğraflama imkanı buluyor.
Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyüne giden doğaseverler, Ayngebire kanyonundan akan dere boyunca yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Ayngebire Şelalesi'ne ulaşıyor. Şelaleye ulaşan doğaseverler, burada oda şeklindeki asırlık çınarların gövdeleri içerisinde dinlenme imkanı buluyor.
Garzan Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Erkan Barlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin görülmeye değer çok sayıda tarihi ve turistik yerlerini olduğunu söyledi.
Doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da sıkça ilçeye geldiğini kaydeden Barlık, ilçede görev yapan memurlarla da doğa yürüyüşlerine çıktıklarını belirtti.
İlçenin mesire alanlarından biri olan Ayngebire kanyonunda gezdiklerini dile getiren Barlık, şelalenin çok güzel olduğunu, şelaleye gidilen yol güzergahında yol boyunca asırlık çınarların görüldüğünü kaydetti.
Barlık, "Doğal güzellikleriyle, tarihi değerleriyle mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ayngebire Şelalesi'nin bulunduğu alanın her mevsim kendine göre bir güzelliği var. Güzergah boyunca doğal güzellikler yer alıyor. Mereto Dağı'ndan kaynağını alan Ayngebire Deresi'nin sesini dinliyoruz. Dere kenarındaki tarihi köprü ve su değirmenlerini görüyoruz." diye konuştu.
Doğa yürüyüşüne katılan esnaf Ümit Işık
da etkinliğin kendilerini heyecanlandırdığını, şelaleyi görmek için yaptıkları yürüyüşte doğal güzelliklerini fotoğrafladıklarını aktardı.
Işık, "Yol boyunca asırlık çınarlar, su değirmenlerini gördük. Buraların mutlaka turizme kazandırılması gerekiyor. Buralar adeta saklı bir cennet gibi. Burayı gördükten sonra heyecanımız daha da arttı. Muazzam güzellikte bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.
İlçede 2 yıldır öğretmenlik yapan Nesrin Işık ise "Ayngebire Şelalesini gördük. Yürüyüş yaptık. Burası saklı bir cennet gibi. Gerçekten çok güzel bir yer, bütün yorgunluğumuzu attık. Herkesin mutlaka burayı görmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.