Sason'da 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Sason'da 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor

17.08.2022 15:48
Sason'da 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor

Batman'ın Sason ilçesinde 2700 rakımlı yaylada 10 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde 2700 rakımlı yaylada 10 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor.

Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Yedigöz mezrasında Mereto Dağı'nın eteğinde bulunan yaklaşık 2700 rakımlı yayladaki kar tüneline giren yöredeki vatandaşlar, ağustos sıcağında kar tünelinde serinlemenin keyfini yaşıyor. Yılın 12 ayı boyunca tünelde karın erimediğini belirten Ferhat Babat adlı vatandaş, gece hava sıcaklığının eksilere indiğini söyledi. Babat, "Bizi izleyen herkesi buraya davet ediyorum. Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 42 dereceyi aştığı bu günlerde burada serin bir hava hakim. Burada gündüzleri sıcaklık 10 derece, geceleri ise eksilere düşüyor. Bu kar 12 ay boyunca erimiyor. Kar tüneli kenarında bulunan karın kalınlığı 10 metreyi aşıyor. Uzunluk ise 500 metreyi aşıyor. Buradaki kar yıllarca erimiyor. Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Mereto Dağı yaylalarıdır" dedi.

(Ekrem Aktaş - İHA)

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sason'da 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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