Son Dakika Haberleri: Batman'ın Sason İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Batman'ın Sason İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muzaffer Arslan kazandı.

Batman'ın Sason İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muzaffer Arslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muzaffer Arslan 3 bin 922, CHP adayı Cuma Uçar 3 bin 53, MHP adayı Muhammed Fatih Açık 41 oy aldı.

-Arslan'ın öz geçmişi

Muzaffer Arslan, 1967 tarihinde Sason'da doğdu. İlk, orta ve liseyi burada okuyan Arslan, daha sonra Sason Belediyesinde muhasebe müdürü olarak çalıştı.

AK Parti'nin Sason Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2009 yerel seçimi kazanarak 5 yıl belediye başkanlığı yapan Arslan, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

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