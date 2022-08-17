Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği - Son Dakika
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Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği

17.08.2022 09:46
Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği

Batman'ın Sason ilçesinde çilek üreticilerine bahçe kurulumu için malzeme desteği verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde çilek üreticilerine bahçe kurulumu için malzeme desteği verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından "Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretimini Arttırma" projesi kapsamında üreticilere çilek bahçesi kurulumu için malzeme dağıtıldı.

Kaymakam Murat Mete, üreticilere talepleri doğrultusunda desteğin sağlandığını söyledi.

Üreticilerin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında gerekli çabayı gösterdiklerini ifade eden Mete, her yıl çilek üretimini bir adım ileriye taşıyıp, çilek fidelerini ülkenin her noktasına ulaştırmak için üretimin her aşamasını takip edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş da 80 ailenin bu destekten faydalandığını belirtti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği - Son Dakika

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