Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

13.09.2022 14:18
Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

Batman'ın Sason ilçesinde kuaför Sabahattin Atalay, 10 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Batman'ın Sason ilçesinde kuaför Sabahattin Atalay, 10 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Sason ilçesinde 22 yıldır kuaförlük yapan Atalay, 10 yıl önce bir köy ziyaretinde ihtiyaç sahibi çocukları görmesi üzerine çevresinde topladığı yardımlarla 30 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu.

O günden sonra hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Atalay, yardımları köy ve mezralarda ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Atalay, AA muhabirine, 10 yıldır gönüllü olarak yardım faaliyetleri sürdürdüğünü söyledi.

Köyleri gezdikçe yeni yardım kampanyaları başlattığını ifade eden Atalay, "İlk önce çevremden topladığım yardımları dağıttım. Gelen yardımları 10 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Bir aileye gidip, bir çocuğun ihtiyacını karşıladığımda çok mutlu oluyorum. Onun gözlerindeki o parıltıyı, o sevinci görünce anlatılmaz bir mutluluk yaşıyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Batman'da üzüm kurutma zamanı Batman'da üzüm kurutma zamanı Batman'da huzura kavuşan Sason Kanyonu'nda doğa yürüyüşü Batman'da huzura kavuşan Sason Kanyonu'nda doğa yürüyüşü
Kaynak: AA

Batman, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini mindere çaktı!
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement