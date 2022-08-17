Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar - Son Dakika
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Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar

17.08.2022 13:26
Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tünel bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tünel bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor.

Kardan tüneller serinliğiyle yöredeki vatandaşlardan, manzarasıyla da doğa fotoğrafçılarından ilgi görüyor.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, üç yıldır her yaz en sıcak günlerde kardan tünellere geldiklerini, güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

Atalay, "Bu görüntüleri başka yerde görmek mümkün değil. Hatta ziyaretçilerden bazıları gördüklerine inanamıyor. Çünkü ağustosta 10-15 metre yükseklikte 300 metre uzunluğunda devasa kar tünelleri inanılmaz bir atmosfer sunuyor. Kar tüneline girdiğimiz zaman eriyen karlar yağmur gibi üzerimize damlıyor. İçeride uzun süre kalmak mümkün değil. Kısa süre kaldıktan sonra ısınmak için güneşe çıkıyoruz. Köylüler bu karın yıl boyunca erimediğini söylüyor. Bu ortamı herkesin görmesini isterim." dedi.

Sason'dan gelen ziyaretçilerden iş adamı Fikret Avcı, kardan tünelleri ilk kez gördüğünü dile getirerek, yaz sıcağında bu serin yerde bulunmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Avcı, "Her taraf sıcaktan kavrulurken, biz burada eksi derecelerde üşüyoruz. Allah'ın bir lütfu." ifadelerini kullandı.

Burhan Bulgan, tünellerdeki karın yaz kış erimediğini, sıcak havada serinletici etkisi bulunduğunu belirterek, herkese bu tünelleri görmelerini önerdi.

Altıdere köyünde yaşayan Özgür Araz ise sıcak hava etkili olmasına rağmen tünele girdiklerinde üşüdüklerini söyledi.

Araz, bu tünellerin tanıtılmasını istediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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