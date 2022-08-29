Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu - Son Dakika
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Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

29.08.2022 15:48
Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tüneller hem görüntüsü hem de serinleten iklimiyle bunaltıcı sıcaklarda yöredeki vatandaşlar kadar doğaseverlerin de tercihi oldu.

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tüneller hem görüntüsü hem de serinleten iklimiyle bunaltıcı sıcaklarda yöredeki vatandaşlar kadar doğaseverlerin de tercihi oldu.

2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor.

Kardan tüneller, zaman zaman 40 dereceye ulaşan sıcakta ziyaretçilerini serinletiyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün (DİDOSK) düzenlediği organizasyona katılan farklı mesleklerden dağcılar ve doğaseverlerden oluşan 40 kişi kardan tünelleri görme fırsatı buldu.

Ağustos ayında serinleme fırsatı bulan ziyaretçiler görsel bir güzellik sunan kardan tünelleri objektiflere yansıttı.

"Bütün doğaseverleri davet ediyoruz"

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, AA muhabirine, kardan tünelleri görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, yolu uzun ve zahmetli de olsa gördükleri manzaranın bu yorgunluğa değdiğini söyledi.

Karahan, "Diyarbakır'dan 40 kişilik ekiple geldik. Ağustos ayında bu kadar üşüyebileceğimizi tahmin etmemiştim. Bölgemize has bu tünelin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum. Bütün doğaseverleri davet ediyoruz. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen Sason Kaymakamı Murat Mete'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Geziye katılanlardan Hasan Arzakçı, kavurucu sıcakların yaşandığı günlerde böyle serin bir ortamla karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini belirtti.

Ahmet Yıldız da güzel bir doğa olayına tanık olduklarını anlatarak, "Çok da keyif aldık. İnsanların sık sık burayı ziyaret etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Yıldız ise bölgenin saklı bir güzelliğini daha görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Benim için eşsiz bir deneyimdi. Buradaki coğrafyayı görmek, yakından hissetmek tarifsizdi. Coğrafyamızın ne kadar muhteşem güzelliklerinin olduğunu bu gezide bir kez daha görmüş oldum."

Nevin Topal, ağustos ayında bu kadar kar görebileceğini hiç düşünmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Kardan tünelleri merak ettiğimiz için geldik. Müthiş bir duygu. Bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Gelin, görün."

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu - Son Dakika
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