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Batman'in Türkiye'ye gelmesine bir hafta kaldı! - Son Dakika

Batman'in Türkiye'ye gelmesine bir hafta kaldı!

12.09.2021 07:54
Batman'in Türkiye'ye gelmesine bir hafta kaldı!, System.String[]

Tüm dünyadan Batman hayranları 18 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyor.

Tüm dünyadan Batman hayranları 18 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü o tarihte kutlanan Dünya Batman Günü'nde yeni bir antoloji yayımlanacak ve 14 ülkede geçen 14 yeni hikaye okuyacağız. Bu ülkelerden biri de Türkiye... Üstelik bu antoloji fikrini ortaya atan, Türkiye'de geçen hikayeyi kaleme alan Ertan Ergil...

Kitabın yayımlanmasına günler kala hem yazar Ergil hem de hikayenin çizeri Ethem Onur Bilgiç'e ulaşıp merak ettiklerimizi sordum. İkisi de heyecanlı; "Hala inanamıyoruz" diyorlar. Onlara hak vermemek elde değil. Çünkü yıllardır okudukları, izledikleri çocukluk kahramanlarının yeni maceralarına imza attılar.

DC çizgi romanlarını Türkiye'de yayımlayan JBC Yayıncılık'ın sahibi de olan Ergil önce fikrin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor: "Benzer bir projeyi tamamen Türkiye'de geçecek şekilde yapmak istiyordum. DC yayıncılarının bir araya geldiği bir toplantıda bu fikrimi açtım. Ancak her ülke buna benzer bir şey isteyeceği için 14 yayıncının ülkesinde ortak bir antoloji yayımlanmasına karar verildi. Evet, antoloji fikri benim sayılabilir."

ONAYLI YENİ KARAKTERLER

Ergil bunca yıllık yayıncılık deneyimine ve okuduğu yüzlerce çizgi romana rağmen ilk kez 'Batman: Dünya' için kalemi eline almış. "Yazarlık deneyimim yoktu" diyor ama yıllarca çizgi roman okumanın hayal gücünü etkilediğini de gizlemiyor: "Batman en sevdiğim karakterlerden. Bir Batman, bir de 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) benim için çok önemlidir. Projeyi değerlendirirken birkaç taslak hikaye geldi. Onlara bir şeyler katmak istedim ama detaylar başlı başına yeni bir hikaye haline geldi. Ethem'e ve editör arkadaşlara iki hikayeyi de isimsiz yolladım. DC'ye de isimsiz olarak yolladım, yayıncı olduğum için farklı bir ilişkim var onlarla. Birkaç gün sonra arayıp benim hikayemi beğendiklerini söylediler ve yazar hakkında bilgi almak istediler. 'Ben yazdım' dedim. Yayınevi sahibi olarak kendimle nasıl anlaşma yapacağım konusunda hukuk birimine danışmaları gerekti. Ben bir çizgi roman tutkunu olarak görmek istediklerimi yazdım. Bu bir dedektiflik öyküsü... Bruce Wayne, Gotham'da yaşadığı bir olayın ardından Türkiye'ye geliyor ve buradaki delilleri takip ediyor. Ankara, İstanbul ve bir sürpriz şehir daha..."

Çizer Bilgiç'in projeye dahil olmasıysa bambaşka bir hikaye... Yazar Ergil'in ilk proje tasarımında Bilgiç sadece kapak çizeri olarak düşünülmüş. Ancak çizimlerinin başarısıyla tüm maceranın çizeri haline gelmiş. Bilgiç, çocukluğundan beri çok sevdiği bir kahramanı çizmenin kendisi için stresli bir iş olduğunu anlatıyor: "Ertan Abi'nin ilk telefonuyla çok heyecanlanmıştım ama  bir süre ses çıkmadı. İlk eskizleri gönderdiğim zaman biraz paniklediler bence. Çünkü bu alanda tanınan bir çizer değilim. Ancak siyah-beyaz çizimleri ilettiğimde ikna oldular. 17 günlük karantinada renklendirmeyi tamamladım. Sadece bat-mobil çizimimi değiştirmek istediler. O tasarımda bir birlik olsun istendi."

Batman'in Türkiye'ye gelmesine bir hafta kaldı!

Özellikle Marvel Evreni'nde geçen filmlerin ardından süper kahramanlar Hollywood'un vazgeçilmezi oldu. Bundan hareketle şunu sordum: "Eserinizin bir gün sinema perdesine aktarılabileceğini düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Sinematografik bakış açısını dahil ettiniz mi?" Bilgiç hikayede DC tarafından onaylanan iki yeni karakterin yer aldığını da belirterek şunları söyledi: "Bu karakterleri çizerken onların nasıl hareket edeceğini de düşündüm. Evet, sinematografik olarak da hayal ediyorsunuz. Umarım bu karakterler külliyatta kalır ve daha sonra birileri onları değerlendirir."

SAYFA PAZARLIĞI...

Her şey bir yana, Ergil ve Bilgiç'i en çok zorlayan, hikayelerini belirlenen sayfalara sığdırmak olmuş. DC, ilk önce 24 sayfa olarak tasarlanan hikayeyi 10 sayfaya indirmek istemiş. Ertan Ergil'in ısrarları sonucu 14 sayfa olması konusunda şirketi ikna etmişler: "DC '10 sayfa hakkınız var' dedi. 'Mümkün değil' dedim. Ethem'in ustalığı sayesinde 14 sayfaya sığdırdık. Antolojideki en uzun hikaye bizim. Ayrıca öykünün sonuna da bir ek yapmamızı istediler. Çünkü ben hikayeyi yazarken sonunu açık uçlu bırakmıştım. Orada bir sürpriz de var ama spoiler vermek istemiyorum. DC'nin görüşü şuydu: 'Eğer açık uçlu bir son olursa herkes bunun devamını ister.' Bu yüzden biraz değiştirdik ama yine de okuyucuya düşünme fırsatı veriyor. Bence bu öykü Batman fan'larına özel... DC de bu yüzden beğendi."

Batman'in Türkiye'ye gelmesine bir hafta kaldı!

Ertan Ergil, Türkiye, Batman, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Batman'in Türkiye'ye gelmesine bir hafta kaldı! - Son Dakika Magazin


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