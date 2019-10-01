Batman'ın yeni emniyet müdürü şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti

Batman'ın yeni Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesine yaptı.



Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Kıraç, burada yaptığı açıklamada, her şehit yakınının ailesinin kendilerine yakın olduğunu ve kapısının 7/24 değil 7/48 açık olduğunu söyledi. Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni emniyet müdürünün görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BATMAN