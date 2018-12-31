Batman'ın Yükseklerine Kar Yağdı
25 dakika önce
BATMAN'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
BATMAN'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Batman
'ın Beşiri
ilçesindeki Raman Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Türkiye
'de ilk petrolün ulunduğu yer olarak bilenen Raman Dağı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar
yağışının etkili olduğu Raman Dağı bölgesinde sürücüler, yolların karlı olması nedeniyle lastiklerine zincir taktı.
Raman Dağı'nın yanı sıra Sason
ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'na da kar yağdı. Dağın eteklerinde bulunan 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede yaşayan çocuklar kar topu oynadı.
- Batman
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:30 Kaynak: DHA
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