Son Dakika Haberleri: Batman'ın Yükseklerine Kar Yağdı

Batman'ın Yükseklerine Kar Yağdı

25 dakika önce

BATMAN'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

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BATMAN'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. 

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Raman Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Türkiye'de ilk petrolün ulunduğu yer olarak bilenen Raman Dağı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.  Kar yağışının etkili olduğu Raman Dağı bölgesinde sürücüler, yolların karlı olması nedeniyle lastiklerine zincir taktı. 

Raman Dağı'nın yanı sıra Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'na da kar yağdı. Dağın eteklerinde bulunan 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede yaşayan çocuklar kar topu oynadı.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

Türkiye, Beşiri, Kar, Batman, Güncel
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