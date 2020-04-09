BATMAN İnşaat malzemesi üzerine devrilen minik Hira öldü, ablası ağır yaralandı - Son Dakika

İnşaat malzemesi üzerine devrilen minik Hira öldü, ablası ağır yaralandı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, Sedat Özcan'ın (47) TIR'dan indirdiği inşaat malzemeleri, kızları Hira (5) ile Sema'nın (8) üzerine devrildi. Hira, yaşamını yitirdi, ablası Sema ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. İlçede yük taşımacılığı yapan 4 çocuk babası Sedat Özcan, inşaat için TIR'la getirilen malzemeleri indirmeye başladı. Bu sırada Özcan'ın kızları Hira ve Sema, babalarını izlemeye geldi. Kız kardeşler, Özcan'ı izlerken, TIR'da yüklü olan malzemeler devrildi. İki kız kardeş, devrilen malzemelerin altında kaldı. Olayda Hira Özcan yaşamını yitirirken, ablası Sema Özcan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Sema'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sema'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Hira'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.