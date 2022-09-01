Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

01.09.2022 13:20
Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı.

Batman itfaiye ekipleri, Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalına düşen ineği boğulmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Akça köyü yakınlarında bulunan su kanalında meydana geldi. Su kanalının yakınlarında otlayan inek su içmek için kanala indiği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları iple kuyudan çıkardı.

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement