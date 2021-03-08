Batman Jandarma Komutanı Çakmak'tan şehit annesine ziyaret - Son Dakika

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, şehit annesi Naime Özcan'ı ziyaret etti.

ÇakmaK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 25 Ekim 1994'te Suriye sınırında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Nihat Özcan'ın annesi Naime Özcan'ı ziyaret ederek gününü kutladı.

Çakmak, şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu dikkati çekerek, "Bu topraklara vatan diyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz" ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Özcan da kendilerini yalnız bırakmayan Çakmak'a teşekkür etti.