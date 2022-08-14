Motosiklet 14 takla atarak şarampole düştü, sürücü ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet 14 takla atarak şarampole düştü, sürücü ağır yaralı

14.08.2022 13:38

Batman kara yolu üzerindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 14 takla attı.

Batman kara yolu üzerindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 14 takla attı. Şarampole düşen motosikletin ağır yaralan sürücüsü tedaviye alınırken, kaza anı yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Ağustos'ta akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman çevre yolunda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Motosiklet 14 takla atıp şarampole düştü. Motosiklet ve sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
500
MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi
Kaynak: DHA

Motosiklet, Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet 14 takla atarak şarampole düştü, sürücü ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:43:22. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet 14 takla atarak şarampole düştü, sürücü ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement