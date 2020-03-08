BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı - Son Dakika

BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı

6 saat önce

Kavga eden liselileri polis ayırdıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı.

Kavga eden liselileri polis ayırdı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, cuma günü, Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler, öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BATMAN-Kavga eden liselileri polis ayırdı

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:45 Kaynak: DHA
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