Batman Kayıp Fatih İn Fotoğrafı
22 dakika önce
Batman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıp (ek)ARAMAYA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDIBatman Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'nın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.
Batman
'da, 3 yaşındaki Fatih
kayıp (ek)
ARAMAYA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDI
Batman Kozluk
'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'nın bulunması için AFAD
, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis
'in Tatvan
ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.
ANNESİ: KAÇIRILDI
Fatih'in annesi Nurcan Aktoğa oğlunun kaçırıldığını iddia etti. Anne
Aktoğa, "Benim oğlumu kaçırdılar. Onu geri getirsinler, oğlumu bulsunlar. Benim oğlum suya gitmedi. Ne olursunuz sesimizi duyun. Benim oğlum suya girmez ki, hiç görmemiş. Üç yıldır suyun kenarından geçer ama kesinlikle suya girmez. O sudan çok korkuyor. Ben onun kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:01 Kaynak: DHA
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