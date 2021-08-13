Batman Kent Konseyi toplandı - Son Dakika

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Batman Eczacılar Odası toplantı salonunda yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Abdülkadir Demir'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Batman'daki salgın yönetimi ve aşı çalışmalarındaki son durum, ikinci bir vergi dairesine ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili konular masaya yatırıldı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı İbrahim Kara, yaptığı konuşmada, Batman'da vaka sayılarında çok ciddi oranda artış olduğunu, hastanelerde hasta sayısının arttığını söyledi.

Aşılanma oranının düşük olduğunu aktaran Kara, kentin hala kırmızı listede bulunduğunu belirtti.

Kara, şöyle konuştu:

"Yüzde 51 dolayında birinci doz aşılanma oranımız var, ikinci doz aşılanma oranı daha düşük. Ekiplerimizle şu anda sahadayız. Yaklaşık 30'un üzerinde ekibimizle, birçok sağlık personelimizle aşılama ve filyasyon çalışmalarında bulunmaktayız. Bütün Batman halkından isteğimiz aşı yapmaları. O yüzden mümkün olduğu kadar aşılama yapmayan kişileri tüm sağlık birimlerimizde, hastanelerimize bekliyoruz. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz."