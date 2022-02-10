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Batman Kent Konseyi toplandı - Son Dakika

Batman Kent Konseyi toplandı

10.02.2022 15:59
Batman Kent Konseyi toplandı

Batman'da Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Batman'da Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Batman Siirt ve Muş Eczacı Odası Başkanı Adnan Bayhan, odada düzenlenen toplantıda, omicron varyantıyla bulaş hızının yüksek olduğunu söyledi.

Batman'da aşılama oranının düşük olduğunu kaydeden Bayhan, salgın tedbirlerine uyulması gerektiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu ise ikinci dönemde de bütün okullara gerekli maske ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını bildirdi.

Kentte 700'e yakın okul, 171 bin öğrenci ve 9 bine yakın öğretmenle eğitim ve öğretime hazır bir durumda başladıklarını anlatan Şemdinoğlu, öğretmenlerin yüzde 94'ünün iki doz aşılarını yaptıklarını aktardı.

Toplantıda, salgın, aşı çalışmaları, okullarda eğitim ve öğretim durumu, Batman Tren Garının Kültür ve Sanat Evi Müzesine dönüştürülmesi gibi konular görüşüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Kent Konseyi toplandı - Son Dakika


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