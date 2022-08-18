Batman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

18.08.2022 15:31

Batman kent merkezinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişinin silahlı kavgasında kan aktı.

Batman kent merkezinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişinin silahlı kavgasında kan aktı. Meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralanırken o esnada yoldan geçen bir kadına da kurşun isabet etti.

Edinilen bilgiye göre olay Turgut Özal Bulvarı Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi karşılaşınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlar konuştu. Çıkan silahlı çatışmada bir kadın bir erkek olmak üzere iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Batman'da su analiz raporları açıklandı Batman'da su analiz raporları açıklandı Batman'da uyuşturucuya geçit yok Batman'da uyuşturucuya geçit yok Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı
Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:48:03. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement