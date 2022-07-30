Batman'da korkutan iki ayrı yangın söndürüldü - Son Dakika
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Batman'da korkutan iki ayrı yangın söndürüldü

30.07.2022 15:01
Batman'da korkutan iki ayrı yangın söndürüldü

Batman kent merkezinde bir ev ve bir hurdalıkta çıkan iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman kent merkezinde bir ev ve bir hurdalıkta çıkan iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Batman İluh Mahallesi'nde bir evde içinde ailenin bulunduğu esnada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında kimsenin yaralanmaması çevredekilerin yüreğine su serpti.

Hurdalıkta çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Batman'da bir başka yangın ise bir iş yerinin hurdalığında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinin ek yeri hurdalık olarak kullanılan depoda yangın çıktı. İş yeri çalışanları ve çevredekiler söndürmekte yetersiz kalınca yangının söndürülmesi için itfaya ekiplerinden yardım talep edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı müdahaleyle kısa sürede yangını söndürdü. Hurdalıkta maddi hasarın oluştuğu belirtildi. - BATMAN

YORUMLAR
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Batman'da bataklığa saplanan inek vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı Batman'da bataklığa saplanan inek vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da korkutan iki ayrı yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da korkutan iki ayrı yangın söndürüldü - Son Dakika
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