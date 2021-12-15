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'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR - Son Dakika

'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR

15.12.2021 14:41

AKSARAY'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor.

AKSARAY'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla ' Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor.

Kentte 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz, son dönemlerde hem azalan satışları artırmak hem de dikkat çekmek amacıyla su dağıtımlarını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapıyor. Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan Yılmaz, şunları söyledi

"Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Biz de kahraman kostümlerini artırdık. Bir gün 'Batman', diğer gün 'Süpermen' kostümü giyiyoruz. Bu duruma çocuklar çok sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde ciddi manada artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi oldu, memnunuz. Yılbaşı yaklaşıyor. Noel Baba kıyafetimiz var. İnşallah onunla dağıtmaya başlayacağız. Elimizde 7-8 çeşit kostüm var. Her gün farklı bir kıyafet giyerek dağıtımlarımızı yapıyoruz."

Müşterilerden Tunahan Öcal ise "Bu durumu ilk başta yadırgadım. Ancak sonra alıştım" dedi.

'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR
'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR
'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR
'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR

Örümcek Adam, Batman, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BATMAN' KIYAFETİYLE SU SATIYOR - Son Dakika


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