Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

12.08.2022 15:40
Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Batman-Kozluk karayolunda işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Batman- Kozluk karayolunda işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda tarlada kavun hasadı yapan işçileri taşıyan kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. 12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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