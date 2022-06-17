Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler

Okul birincilerinin çağrılması ve tebrik edilmesi

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması

Öğrencilerin okula girmesi

Okul Müdürü Şakir Aydoğan'ın konuşması

Sınıflarda karne dağıtımı

Öğrenciler ve aileleri

Okul birincisi öğrencilerinden Dilan Akgül'ün konuşması

Birinci sınıf öğrencisi Merdan Eren Aydoğan'ın konuşması

Karnelerini alan öğrencilerin evlerine koşması MARDİN - Mardin'de, Suriye sınırının sıfır noktasındaki yerleşim yerindeki okulda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'nde Şenyurt İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından sınıflarda öğrencilerine karnelerini veren öğretmenler, öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Tatil ve karne heyecanını yaşayan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Okul Müdürü Şakir Aydoğan, bu yıl hizmete giren yeni eğitim ve öğretim binasında 235 öğrenci ve 17 öğretmenle hizmet verdiklerini söyledi.

Eğitim ve öğretim yılını huzurlu bir şekilde geçirdiklerini aktaran Aydoğan, "Öğrencilerimizle karne heyecanını birlikte yaşadık. Sınırın sıfır noktasında bayrağımızın dalgalandığı yerde eğitim ve öğretimimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Dilan Akgül da karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Eğitim ve öğretim yılım çok iyi geçti. Girdiğim Liselere Geçiş Sınavı da çok iyi geçti. Hedefim beyin cerrahı olmak." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Merdan Eren Aydoğan da karnesini aldığı için çok sevindiğini, ikinci sınıfa gitmeyi sabırsızlıkla beklediğini aktardı.