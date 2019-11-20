Son Dakika Haberleri: Batman marketten teneke yağ hırsızlığı kamerada
Son Dakika Güncel Batman marketten teneke yağ hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Batman marketten teneke yağ hırsızlığı kamerada

6 saat önce

Marketten teneke yağ hırsızlığı kameradaBATMAN'da kimliği belirsiz kişi, marketteki 140 liralık 18 litre sıvı yağı çaldı.

Marketten teneke yağ hırsızlığı kamerada

BATMAN'da kimliği belirsiz kişi, marketteki 140 liralık 18 litre sıvı yağı çaldı. Market sahibi Cafer İlçin, hırsızlık anını gösteren güvenlik kamera kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, 17 Kasım akşamı Kültür Mahallesi'nde bulunan markette meydanda geldi. Akşam saatlerinde marketin önünde geçen bir kişi, satış için dışarıda sıralanan 18 litrelik sıvı yağ tenekesini alıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını güvenlik kamerasını izledikten sonra fark eden market sahibi Cafer İlçin, kayıtları sosyal medya hesabında 'Göz göre göre hırsızlık' mesajıyla paylaştı.

İlçin, hırsız ihtiyacı olduğunu talep etseydin kendisine sıvı yağı vereceğini ifade ederek, 18 litrelik yağın fiyatı 140 lira. O kişi ihtiyacı olduğunu söyleseydi, ona yağı verirdim. Çalmasına gerek yoktu. Hırsızlık vakasının yaşandığını kameradan fark ettik. Görüntülerinden o kişiyi henüz tespit edemedik dedi.

İlçin, şüphelinin yakalanması için şikayette bulunacağını da sözlerine ekledi.

Batman marketten teneke yağ hırsızlığı kamerada

Kültür Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
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