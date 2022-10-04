Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

04.10.2022 16:08
Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Batman kent merkezi ile Kozluk, Sason ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hüseyin A, Nizam A, Fırat B, İdris Y, Adil K, Şafi A, Sertaç A, İdris D, İbrahim O. ve Sadullah K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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