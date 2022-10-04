Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Batman kent merkezi ile Kozluk , Sason ilçeleri ve İstanbul 'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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