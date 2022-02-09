Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 47 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 56 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kişilerin sosyal medya hesaplarını "phishing" (oltalama) ve "sosyal mühendislik" yöntemleriyle ele geçirerek, başkalarına ait kimlik, banka/kredi kartı ve mobil bankacılık şifre verilerini temin eden ve yasa dışı bahis siteleri, çevrimiçi oyun platformları ve aracı banka hesapları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütenlerin yakalanması için 56 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dün Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sanal Vampirler 72" adlı eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 2 aylık çalışma sonucu başlatılan soruşturmada, 76 vatandaşın sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği ve çeşitli meblağlarda dolandırılmalarına ilişkin muhtemel faillerin tespiti yapıldı, 70 internet dolandırıcılığı olayının aydınlatılmasına dair bulgular elde edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.