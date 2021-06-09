Son dakika... Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Batman merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü komiser yardımcısı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen toplam 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 08 Haziran 2021 tarihinde Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak yapılan planlı operasyonda; Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmış ve yapmakta olan halen aktif 1'i komiser yardımcısı, 6'sı polis memuru ile 1'si meslekten ihraç komiser yardımcısı ve polis memuru olmak üzere toplamda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Batman Emniyet Müdürlüğü olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BATMAN