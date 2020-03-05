Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 95 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Batman merkezli 8 ilde, 700 polisin katılımıyla düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 95 zanlı gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri, yasa dışı bahisten sağlanan parayı aktarmak için banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürülen 95 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi öncülüğünde aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 700 polisin katılımıyla Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Karabük, Bitlis ve Ardahan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 95 şüpheli yakalandı, zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, mermiler, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 47 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.