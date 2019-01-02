Son Dakika Haberleri: Batman Minik Gizem, Karla Kaplı Yollar 8 Saatte Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı

Batman Minik Gizem, Karla Kaplı Yollar 8 Saatte Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ateşi çıkan Gizem Kaplan (2) için ekipler seferber oldu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ateşi çıkan Gizem Kaplan (2) için ekipler seferber oldu. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye, sağlık ekipleri, İl Özel İdare ekiplerinin yolu açmasıyla ulaşabildi. Küçük Gizem, 8 saat süren çabaların sonunda hastaneye ulaştırılıp, tedavi altına alındı. Sason ilçesine 104 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlar köyünde yaşayan Gizem Kaplan'ın ateşi yükselince ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşmak mümkün olmadı. Bölgedeki güvenlik korucularının da telsizlerinden 'acil hasta' ihbarı yaptığı Gizem için Sason İlçe Devlet Hastanesi'nden bir ambulans yola çıktı. Batman İl Özel İdare'ye bağlı ekipler de yol açma çalışması başlattı. Köye yakın bir noktaya kadar gelebilen ambulans burada beklemeye başlarken, ekiplerin yol açma çalışması 8 saat sürdü. Minik Gizem, yolun açılmasıyla birlikte kendisi için hazır tutulan ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gizem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ASILSIZ İHBARLARDA BULUNMAYIN

Batman Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, ekiplerinin kar yoğunluğunun olduğu bölgelerde çalıştığını belirterek, Kırsal alanlarda oturan vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istiyoruz. Çünkü acil hastalar için ekiplerimiz görevde. Bayramlar Köyü'nden aldığımız ihbar üzerine ekiplerimiz Gizem'i hastaneye ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Batman ve ilçelerinde oluşturduğumuz 5 ayrı karla mücadele ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kar, Sason, Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:02:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Minik Gizem, Karla Kaplı Yollar 8 Saatte Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]