Batman Müftülüğünden

Batman Müftülüğü kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.



Yurt genelinde sürdürülen kampanya için çok sayıda İl Müftülüğü çalışanı ve vatandaş Kızılay Standı'nda kan bağışında bulundu.



İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu, kampanyaya bu nedenle destekte bulunduklarını söyledi.



Erhan, Diyanet İşleri Başkanının da tüm personeli kan bağışında bulunmaya çağırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz de bu sorumluluğun bir parçası olarak burada bugün Kızılay'ın açmış olduğu standa kan bağışında bulunmak üzere geldik. Sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Kızılay standında hijyenik ortam da oluşturulmuş. Personel güler yüzü ve tatlı dilli ile kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşlara elinden gelen desteği sağlıyor. Biz de sorumlu birer fert olarak katkıda bulunuyoruz ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz."