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Batman Müftüsünden TDV'ye kurban bağışı

1 saat önce

Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Batman Müftüsünden TDV'ye kurban bağışı, System.String[]
Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.
Erhan yaptığı açıklamada, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen kurban kesim organizasyonuyla 145 ülkede ihtiyaç sahiplerine, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele edenlere yardım eli uzatıldığını söyledi.
Kurban ibadetinin önemine değinen Erhan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl vakfımız 430 bin vekaletle kurbanı hem yurt içinde hem de dünyanın farklı bölgelerindeki 145 ülkeye gönderdi. Bu yıl da dünyanın farklı beldelerindeki insanlara vekalet veren kardeşlerimizin kurbanlarını ulaştıracağız. Bu ibadeti en güzel şekilde yapmak için Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla vekaletlerini Vakfa teslim edebilirler. Onlar adına kurbanlarını vekaletle alıp, ister yurt içinde ister yurt dışında kesiyoruz."
Diyanet İşleri Başkanlığı, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:32 Kaynak: AA
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