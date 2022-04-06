Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi

06.04.2022 10:21

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi, ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi, ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen geleneksel iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftarın ardından konuşma yapan MÜSİAD Batman Şube Başkanı Aladdin İraz, MÜSİAD'ın Batman ve Türkiye'de kalkınma hedeflerini ortaya koyan önemli işlere imza attığını söyledi.

"MÜSİAD olarak bir yanda ekonomiye artı değer katarken, bir yandan da yeni nesillere rol model olmaya çalışıyoruz." diyen İraz, ülkeyi ilgilendiren sosyal meselelerde de inisiyatif alıp, gerçek bir sivil toplum refleksi ortaya koyduklarını belirtti.

İraz, "Her zaman milletle yan yana durmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi
Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi
Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi

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Kaynak: AA

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