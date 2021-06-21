Batman Valiliğinden "Batman Müzesinde 16 parça tarihi eser kayboldu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama - Son Dakika

Batman Valiliğince, "Batman Müzesinde 16 parça tarihi eser kayboldu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Batman Müzesinde 16 parça tarihi eser kayboldu" şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından 22 Ağustos 2017'de yapılan operasyon kapsamında ele geçen 31 objenin Müze Müdürlüğüne ekspertiz raporu hazırlanması amacıyla teslim edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda 11 Eylül 2017'de Müze Müdürlüğü tarafından ekspertiz raporu hazırlandığı belirtilen açıklamada, getirilen objelerden 30 adedinin (16 altın sikke, 9 gümüş sikke, 2 figürün, 1 kandil, 1 ayna ve 1 hayvan heykelciği) 2863 sayılı kanun kapsamında eser olarak, 1 objenin ise (kanatlı aplike) kapsam dışı değerlendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yazılı talimatları doğrultusunda ülke genelinde Müze Müdürlüğü yediemin depolarının kontrol edilerek, gerek kültür varlıklarının gereğinden uzun süre depolarda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekse dava eser bağlamının yitirilmemesi ve depolardaki yoğunluğun azaltılması açısından müzeye intikal ettirilen ve yediemin olarak depoda adli olaylarla bekleyen kültür varlığı ve objelerin soruşturma, dava durumlarının incelenmesi, bunlardan, davası bitip müzeye teslimine karar verilenlerin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması işlemleri için 29 Nisan 2021'de dosya incelemesi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yapılan dosya incelemesi esnasında söz konusu 16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30 Nisan 2021'de tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma bakanlık müfettişlerince çok yönlü olarak yürütülmekte olup, gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.