Batman ncl hastası ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi - Son Dakika
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Batman ncl hastası ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi

6 saat önce

NCL hastası Ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldiBATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis- beyincik erimesi) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanyaya,...

NCL hastası Ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis- beyincik erimesi) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanyaya, babası İhsan Abay'ın görev yaptığı Batman Lisesi öğrencileri destek verdi.

Öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Ahmet'in tedavisi için kent sakinlerinin cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada başlatacağı '#ahmeteumutolalım' etkinliğine İhsan Abay'ın görev yaptığı Batman Lisesi öğrencileri, katılımın artırılması için çağrıda bulundu.

Öğrencilerden Şevval Erin, cumartesi günü sosyal medyada Ahmet Çınar'ın sesi olacaklarını belirterek, "Batman halkı ve öğrencileri olarak Ahmet Çınar'ın sesi olmak istiyoruz" dedi.

Dicle Tüzer ise, "Bu sesi tüm Türkiye'ye duyuyoruz. Cumartesi sosyal medyada Ahmet Çınar'a destek olacağız. Ahmet Çınar kardeşimizi kurtarmak için, kampanyaya destek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Türkiye'den destek bekliyoruz, Ahmet Çınar'a umut olalım" diye konuştu.

Batman ncl hastası ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi

Ahmet Çınar, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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