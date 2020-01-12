Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor - Son Dakika
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Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor

6 saat önce

NCL hastası Ahmet için umutlar artıyorBATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisine gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi.

NCL hastası Ahmet için umutlar artıyor

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisine gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi. Kermese katılan Vali Hulusi Şahin, Herkes karınca kararınca bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor dedi.

Öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, beyincik erimesi olarak bilinen NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Ahmet'in tedavisi için kent sakinleri seferber olurken, özel bir eğitim kurumu da kermes düzenledi.

'BU PARAYI TOPLAYACAĞIZ ÖYLE GÖRÜNÜYOR'

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan kermesin geliri, Ahmet'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak. Kermeste konuşan Vali Hulusi Şahin, Ahmet'in tedavisi için gerekli paranın toplanacağına inandığını söyledi. Vali Şahin, Herkes bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor. Bunun dışında başka girişimlerimiz de var. Umut ediyoruz Ahmet'e çare olacak. Sadece para yetmiyor, dua da gerekiyor. Gençlerin sahiplendiği her şey bir başka oluyor. Bugün o kadar güzel bir kermes düzenlemişler ki; gerçekten duygulanmamak elde değil. Gençlerimizin duyarlılığı, sosyal sorumluluk duyguları gerçekten çok ileri seviyedeö dedi.

'SOSYAL MEDYADA 170 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ'

İhsan Abay ise oğlu Ahmet için dün akşam sosyal medyada başlatılan '#ahmeteumutolalım' etkinliğine 170 bin kişinin destek verdiğini söyledi. Kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini ileten Abay, umutlu olduğunu söyledi. Abay, Dünden beri ümitlerim epey arttı. 700 bin Euro tedavi masrafları söz konusu. Keşke SGK bu tedaviyi üstlenebilseydi, ama ilaç firmaları ne yazık ki bu durumu istismar ediyor. Valimizin, halkımızın ve toplumun diğer kesimlerinin duyarlılığı bizleri duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyada yaklaşık 170 bin insan Ahmet Çınar'ı destekledi. Türkiye'de uzun süre birinci sıradaydı. Dünyada ise 4-5 sıraya girdi. Epey gündeme tuttuk, halk seferber olmuş. Halk da Ahmet Çınar'ın kurtulmasını istiyor. Dolayısıyla halk bu kadar Ahmet Çınar'ı desteklemişken Sayın Cumhurbaşkanı'mız zamanında el atar ve bu işi çözüme kavuştururlar. Sayın Valimiz Hulusi Şahin yardım kampanyasını başlattı. Kendileri de bu sorunu çözeceklerine inanıyorum diye konuştu.

Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor

Ahmet Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:29 Kaynak: DHA
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