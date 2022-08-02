TRAKTÖR RÖMORKUNU ÇOCUKLAR İÇİN HAVUZA ÇEVİRDİ

BATMAN'nın kırsal Akça köyde çiftçilik yapan Nuri Şanlı (50), havaların ısınmasıyla arazide kullandığı traktörün römorkunu çocuklar için havuza dönüştürdü.

Akça köyde çiftçi Nuri Şanlı, havaların ısınmasıyla tarım işlerinde kullandığı traktörün römorkunu su doldurarak, havuza çevirdi. Köydeki çocuklar ise römorkun içindeki havuzda serinledi. Şanlı, bu yaz aşırı sıcaklar olduğunu belirterek, Traktör römorku çocuklar için büyük bir eğlence oldu. Daha önce havaların bu derece ısındığını pek görmedim. Traktör römorkunu naylonla döşeyerek havuz oluşturdum. Burası serinlemek için inanılmaz bir kaynak oldu. Çocuklar için ise büyük bir eğlence oldu dedi. (DHA)