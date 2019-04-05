Son Dakika Haberleri: Batman Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Kişiyi, Öfkeli Kalabalığın Elinden Polis Kurtardı

Batman Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Kişiyi, Öfkeli Kalabalığın Elinden Polis Kurtardı

33 dakika önce

Öğrencileri taciz ettiği ileri sürülen kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardıBATMAN'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi.

Öğrencileri taciz ettiği ileri sürülen kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı

BATMAN'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı.

Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Haberi duyan mahalleli, okulun önüne gelerek, taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:45 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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