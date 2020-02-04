Batman ömer, 10 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Ömer, 10 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı

BATMAN'da, kardan yolları kapanan köyde rahatsızlanan Ömer Tekbaş (5), 10 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Keçeli köyünde yaşayan Tekbaş ailesi, yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan oğulları Ömer için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki köy yolunun kardan kapandığını öğrenen sağlık görevlileri, Sason Özel İdaresi'nden yardım istedi. Sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri yola çıkarken, Hasip Tekbaş ise bir an önce ambulansa ulaştırmak için oğlunu yoğun kar altında sırtına alarak yüzlerce metre yol yürüdü. Sağlık görevlileri, babası tarafından köyün çıkışına getirilen Ömer'e ulaşarak, 10 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye getirilmesini sağladı. Sason Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağı nedeniyle köyde mahsur kaldıklarını anlatan 6 çocuk babası Hasip Tekbaş, oğlu Ömer'in hastaneye ulaşımını sağlayan sağlık görevlilerine ve karla mücadele ekiplerine teşekkürlerini iletti. Tekbaş, "Daha önce köy yolumuz açıldı. Açıldıktan sonra tekrar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden kısa sürede kapandı. Çocuğum, Ömer'in yüksek ateşi nedeniyle Özel İdare ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdim. Bunun üzerine sağ olsunlar uzun bir çalışma sonunda köye vardılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sason ilçesinde yoğun kar yağı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Sason Özel İdaresi Şefi Fikret Kılıç, Ömer Tekbaş'ın hastalandığı ihbarını aldıkları gibi yola çıktıklarını söyledi.