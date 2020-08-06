Batman OSB çarşısında iş yeri açılışı - Son Dakika

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çarşısının ilk iş yeri Vali Hulusi Şahin'in katıldığı törenle açıldı.

Vali Şahin yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinin, sadece fabrikaların arasında yolların bulunduğu bir yapı olmadığını belirterek, yaşamın bulunduğu sanayi şehirleri olduğunu söyledi.

OSB'lerde çarşısı, pazarı, yeşil alan, banka ve küçük sanayi sitelerinin de olduğunu aktaran Şahin, "OSB'deki eksiklikleri hızlı bir şekilde gideriyoruz. Onun en önemli ayaklarından biri de bu çarşının hayata geçirilmesiydi. Kiralamak suretiyle bazı esnafımız ve girişimcilerimiz buralardan yer aldı. Bunun en önemli halkası da Ali Usta oldu."

Açılışa Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı ile İl özel İdare Genel Sekteri Abdulkadir Özer de katıldı.